عرعر 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسأقامت مبادرة "خير الشمال التطوعية" التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية أمس، الملتقى الحواري الأول لعمد أحياء مدينة عرعر، الذي يهدف إلى مناقشة إحتياجات المجتمع، وذلك في مقر الفرع بعرعر.وجرى خلال الملتقى مناقشة دور عمد الأحياء في الإصلاح الاجتماعي وبث روح الترابط والأخوة بين أبناء الحي، وأهمية المحافظة على الممتلكات العامة بالحي، والاطلاع على خطة معالجة التشوه البصري بمدينة عرعر وضواحيها، وإشراك عمد الأحياء بالتعاون مع مشرفي التطوع المكلفين برصد التشوهات.وخرج اللقاء بعدد من التوصيات كان من أهمها تفعيل الدور الوظيفي والإنساني لعمد الأحياء لإصلاح المجتمع، وضرورة توفر قاعدة بيانات لدى عمد الأحياء، وتكثيف الحملات الإعلامية عن العنف في منطقة الحدود الشمالية، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتحفيز سكان الأحياء على التطوع والمشاركة في رصد التشوهات البصرية في مدينة عرعر وضواحيها لرفع ثقافة المسؤولية المجتمعية لديهم.// انتهى //15:33ت م0118