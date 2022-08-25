الدوحة 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسسجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعًا بمقدار 96.07 نقطة، أي ما نسبته 0.70%، ليصل إلى 13 ألفًا و746.39 نقطة.وبلغت كمية التداول خلال جلسة اليوم 110 ملايين و376 ألفًا و977 سهمًا، بقيمة 462 مليونًا و169 ألفًا و854.629 ريالًا؛ نتيجة تنفيذ 15278 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 33 شركة، بينما انخفضت أسعار 6 شركات أخرى، فيما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 764 مليارًا و685 مليونًا و351 ألفًا و122.220 ريالًا، مقارنة بـ760 مليارًا و153 مليونًا و535 ألفًا و597.670 ريالًا في الجلسة السابقة.// انتهى //15:34ت م0119