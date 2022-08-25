الرياض 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واساختتم اليوم برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم معسكر جدة بملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية, حيث تم اختيار 47 لاعباً للانضمام للبرنامج في مقره بمدينة سالو الإسبانية.واستقبل البرنامج 90 لاعبًا من 35 فريقًا محليًا خلال معسكر جدة، وتم اختبارهم من خلال 18 حصة تدريبية وعدد من المناورات الفنية، إضافة لعمل جميع القياسات للأداء الفني والبدني لجميع اللاعبين قبل الدخول في الاختبارات الفنية.وتهدف إدارة البرنامج إلى صقل المواهب المختارة من خلال التدريبات اليومية والمحاضرات الفنية وتطوير الذات واللغة الإنجليزية والمباريات الودية مع أكبر الأندية والأكاديميات الأوروبية من أجل إعدادهم للاحتراف في الأندية الأوروبية والعالمية.وأبان مدير برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم هشام طاشكندي أن البرنامج بدأ هذا الموسم بمعسكر جدة الذي تم خلاله تجربة عدد من اللاعبين من الأندية بمختلف درجاتها، وسط وجود مواهب مميزة تم اختيارها من قبل الجهاز الفني للانضمام للبرنامج في مدينة سالو الإسبانية، وقال: "سيقوم الجهازان الفني والإداري بإعداد برامج فنية وإدارية وتطويرية للمواهب، إضافة لإلحاقهم بتجارب أداء مع عدد من الأندية الأوروبية تمهيدًا لإمكانية توقيعهم لعقود احترافية معها كما تم لزملائهم السابقين في الموسم الماضي".وثمّن طاشكندي لجميع الأندية تجاوبها مع فريق عمل البرنامج، مقدماً في هذا الصدد شكره للمواهب على التزامهم وجديتهم في التدريبات والمناورات الفنية وللجهازين الفني والإداري على العمل الدؤوب للخروج بأفضل المواهب وتطويرهم لخدمة المنتخبات الوطنية في المحافل المقبلة.// انتهى //15:38ت م0121