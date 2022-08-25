جدة 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسزار صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة اليوم، المعسكر العلمي الصيفي بجدة، وكان في استقباله مدير التعليم بجدة الدكتور نايف الزارع، وعدد من قيادات التعليم.وتجول في أركان معرض المشاريع العلمية لطلاب وطالبات التعليم العام المشاركين في المعسكر، الذي اشتمل على ركن 3D وورش (3D، الفضاء، علم الأحياء، ركن للروبوت، الإلكترونيات، المايكروبت، الإلكترونيات، الطاقة النظيفة، ركن صديق البيئة)، كما اطّلع على عدد من المشاريع العلمية للطلبة.ويشارك في المعكسر ١٤٠ طالباً وطالبة من ثلاث إدارات تعليمية، هي: المدينة المنورة والقنفذة وينبع، بالإضافة لطلاب وطالبات تعليم جدة، بمركز جدة العلمي، وتستضيفه الإدارة العامة للتعليم بجدة، ممثّلة في إدارتَيْ نشاط الطلاب ونشاط الطالبات، خلال المدة من ٢ - ٢٧/١/١٤٤٤هـ، وتضمن العديد من الفعاليات والبرامج والمشاريع والزيارات الترفيهية العلمية.وكرم سمو محافظ جدة في ختام الجولة إدارات التعليم المشاركة في المعسكر والجهات الداعمة، كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //15:44ت م0122