القاهرة 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسعاودت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء مكثفة من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4ر10 مليارات جنيه، ليبلغ مستوى7ر692 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 9ر1 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4ر1 مليار جنيه.وقفز مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 8ر1 % ليبلغ مستوى 27ر10287 نقطة، فيما بلغت مكاسب مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" 17ر2 % ليصل إلى 32ر2210 نقاط، كما شملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا، الذي زاد بنحو 24ر2 % ليبلغ مستوى 8ر3171 نقطة.// انتهى //16:24ت م0128