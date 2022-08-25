ظهران الجنوب 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واساختتمت اليوم فعاليات الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية التي نفذتها إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة بقطاع تهامة للعام الدراسي 1443هـ .وأوضح المدير التنفيذي للحملة مساعد مدير التعليم تركي الفالح أن الحملة هدفت إلى نشر التوعية الاجتماعية والدينية والصحية ومحو الأميّة الأبجدية للمستهدفين، وتعليمهم مبادئ القراءة والكتابة ورفع الكفاءة الاجماعية والثقافية الصحية وربط المشاركين في الحملة بمجتمعهم المحيط بهم تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.وبينت أن الحملة نفذت على مدى أربعين يوماً واستفاد منها أكثر من 450 دارساً ودارسة، فيما تم تأمين وسائل نقل للدارسين والدارسات، فضلاً عن تقديم حوافز عينية ومكافآت مالية, وشهدت الحملة مشاركة العديد من القطاعات المساندة.// انتهى //16:25ت م0129