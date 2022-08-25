الرياض 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسأعلنت الهيئة السعودية للسياحة بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني وشركة مطارات القابضة وبرنامج الربط الجوي تدشين وجهات شركة "ويز أير" الجديدة التي تنطلق برحلات من عدد من العواصم والمدن الأوروبية إلى الوجهات الرئيسة بالمملكة، وتشمل تلك الرحلات أكثر من مليون مقعد بسعر مخفض، وذلك في حفل التدشين الرسمي الذي أقيم اليوم في مدينة الرياض، بحضور ممثلين للجهات ذات العلاقة والمهتمين من القطاعين العام والخاص.وتعد شركة طيران "ويز أير" إحدى أهم الشركات الرائدة عالمياً في الطيران الاقتصادي، حيث تأسست في عام 2003م في دولة المجر، وتقدم خدماتها في أنحاء قارة أوروبا، وأيضاً في دولة مصر والإمارات العربية المتحدة، حيث أطلقت اليوم 20 وجهة جديدة تنطلق من: بوخارست وبودابست وكاتانيا ولارنكا وميلانو ونابولي وروما وتيرانا وفارنا والبندقية وفيينا، إلى كل من: الرياض وجدة والدمام، بأسعار تبدأ من 54.99 يورو، والمتوفرة حالياً في تطبيق وموقع الشركة الرسمي: wizzair.com.ويمثل هذا التدشين خطوة مهمة في تحقيق التكامل والتعاون بين منظومتَيْ الطيران والسياحة، وتضافراً للجهود بين القطاعين العام والخاص؛ لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران، والإستراتيجية الوطنية للسياحة المتناغمة مع أهداف رؤية المملكة 2030، عبر زيادة الربط الجوي للمملكة من 100 وجهة إلى أكثر من 250 وجهة حول العالم، بما يعزز التنافسية بين مقدمي خدمات الطيران لتوفير أسعار اقتصادية تناسب جميع الشرائح، ليصل عدد المسافرين إلى 330 مليون مسافر بحلول العام 2030، بالإضافة إلى وضع السعودية على خارطة السياحة العالمية عبر جذب السياح من الأسواق الرئيسة إلى الوجهات السياحية السعودية الفريدة، والوصول إلى 100 مليون زيارة سنوية بحلول العام 2030.وبهذه المناسبة، عبر الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين عن سعادته بهذه الشراكة المثمرة والاستثنائية، وهي مجرد انطلاقة أولى، وتطلع إلى مزيد من الشركات، مؤكدًا أن إعلان 20 وجهة جديدة إلى السعودية يعد حدثاً فريداً، وهو الأكبر بالنسبة لعدد الوجهات عالمياً، سواء على مستوى شركات الطيران، أو على مستوى المملكة، كما تعد بوابة لجذب شرائح إضافية من أهم الأسواق الأوروبية بأسعار في متناول الجميع؛ للاستمتاع بالكنوز السياحية الفريدة في السعودية.وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية بالهيئة العامة للطيران المدني علي رجب أن المملكة ترحب بطيران ويز أير، وأن هيئة الطيران المدني تعمل دائماً على تقديم الدعم اللازم لتسهيل عمليات تسيير الرحلات من المملكة وإليها، وذلك يأتي ضمن إطار إستراتيجية الطيران التي تستهدف الوصول إلى 330 مليون مسافر سنوياً وزيادة عدد المحطات إلى 250 محطة دولية بحلول عام 2030.وبين الرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة محمد الموكلي أن شركة مطارات تعمل مع شركائها وشركات الطيران لتوفير بيئة جذابة في المطارات السعودية لشركات الطيران والمسافرين، بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات بجودة عالية. وهذا العمل يعد امتداداً للإعلان السابق مع "ويز أير" لتسيير رحلات مباشرة من مطار الملك فهد الدولي إلى ثلاث وجهات دولية متنوعة، مشيرًا إلى أن مطارات العمل ستواصل لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للطيران التي تشكل جزءاً من رؤية السعودية 2030.وأفاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي خليل المرابط بأن خطوة العمل مع شركة "ويز أير" لتوسيع شبكتها إلى المملكة العربية السعودية تدل على قوة الحركة الجوية التي تتمتع بها المملكة. كما سيوفر توسيع "ويز أير" شبكتها إلى المملكة المزيد من خيارات السفر داخلها وخارجها، متطلعًا إلى العمل مع "ويز أير" لاستكشاف فرص توسعية أخرى في المملكة.من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي لشركة "ويز أير" جوزيف فارادي بالشراكة مع المملكة التي هي واحدة من أهم الوجهات العالمية التي تقدم مزيجاً فريداً من الوجهات التي لا تفوت، بالإضافة إلى ثرائها وتنوعها الثقافي والطبيعي والمناخي"، مؤكدًا أن هذا الإعلان سيسهم في نمو وتطور السياحة بالمملكة، عبر كفاءة تشغيلية تعزز من أسعار التذاكر الاقتصادية، الذي يحمل لواء الطيران منخفض التكاليف على مستوى العالم.// انتهى //16:30ت م0130