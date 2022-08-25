سياسي / رئيس الحكومة الليبية يعلن أن حكومته ستسمر في أداء عملها إلى حين إجراء انتخابات
الخميس 1444/1/27 هـ الموافق 2022/08/25 م واس
طرابلس 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واس
أعلن رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة اليوم، أن حكومته ستستمر في أداء عملها بشكل طبيعي باعتراف دولي إلى حين تنظيم الانتخابات التي ستنتج سلطة منتخبة، وتجهيز قاعدة دستورية تستند إلى إجرائها الانتخابات القادمة.
وطالب الدبيبة في كلمة له رئيسَيْ مجلسَيْ النواب المجلس الأعلى للدولة بإصدار القاعدة الدستورية التي تقود إلى الانتخابات.
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