طرابلس 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسأعلن رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة اليوم، أن حكومته ستستمر في أداء عملها بشكل طبيعي باعتراف دولي إلى حين تنظيم الانتخابات التي ستنتج سلطة منتخبة، وتجهيز قاعدة دستورية تستند إلى إجرائها الانتخابات القادمة.وطالب الدبيبة في كلمة له رئيسَيْ مجلسَيْ النواب المجلس الأعلى للدولة بإصدار القاعدة الدستورية التي تقود إلى الانتخابات.// انتهى //16:34ت م0131