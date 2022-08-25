الرياض 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واستنطلق غداً منافسات الجولة الذهبية لبطولة المملكة للمبارزة للسيدات للأسلحة الثلاثة (السايبر والشيش والابيه) تحت 15 عاماً وفوقها، وذلك في الصالة الرياضية بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في الخبر.ويشارك في البطولة 91 لاعبة، منهن 20 لاعبة من دول الخليج العربي، وهي مؤهلة لدورة الألعاب السعودية، إذ تتأهل أول 15 لاعبة في التصنيف العام للبطولة.وتبدأ منافسات البطولة غداً بسلاحَيْ السايبر والشيش، فيما تختتم بعد غدٍ السبت بسلاح الابيه، ويقود منافسات البطولة (تحكيمياً) ملاك السلطان ووديان المالكي.// انتهى //16:34ت م0132