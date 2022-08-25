الرياض 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسنظمت جامعة شقراء اليوم اللقاء التعريفي المفتوح لطلاب وطالبات الجامعة الذي أقيم "عن بعد" بهدف تعريف الطلاب والطالبات بالجامعة وكلياتها وبرامجها الأكاديمية والأنشطة والبرامج الطلابية المتوقع تنفيذها خلال العام الجامعي المقبل، إضافة إلى التعريف بنموذج جامعة شقراء للتحول للفصول الدراسية الثلاثة.وأكد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبد العزيز السياري ضرورة بذل الجهد خلال مسيرتهم الجامعية، واستشعارالطالب لأهمية التعليم كونه العمود الفقري لنهضة الدول وتقدّمها، مبينًا أن الجامعة تسعى حاليًا للعمل على تطوير مختلف الخطط لتتوافق مع التوجهات الحديثة في التعليم وتضمن من خلالها منح مساحة كافية للإبداع والتميز في مختلف المجالات.من جانبه قدّم الدكتور محمد المرشدي عميد شؤون الطلاب بالجامعة عرضًا موجزًا عن أهم برامج عمادة شؤون الطلاب في الإرشاد الأكاديمي والأنشطة الطلابية، ودور هذه البرامج في تنمية المواهب لدى الطلاب، موضحًا أن العمادة تهدف لتفعيل برامج الإرشاد الأكاديمي التي تُعنى بتعريف الطالب بأنظمة ولوائح التعليم بالجامعة، وتعمل على مساعدته في اختيار التخصص المناسب، إضافة إلى تقديم خدمات إرشادية لصقل شخصية الطالب الجامعي ومساعدته على التكيف مع الحياة الجامعية.// انتهى //16:35ت م0133