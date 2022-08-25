القاهرة 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ اليوم بوزير المناخ الدنماركي دان يورجنسن، الذي يزور مصر حاليًا.وجرى خلال اللقاء التباحث وتبادل وجهات النظر حول مختلف قضايا المناخ، وذلك في إطار التحضير الجاري لمؤتمر المناخ COP27، المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.// انتهى //16:35ت م0134