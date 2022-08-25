المنامة 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,900.76 نقطة بانخفاض قدره 0.09 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 674.83 نقطة بارتفاع قدره 0.60 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 568 ألفاً و740 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 240 ألفاً و718 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 42 صفقة.// انتهى //16:36ت م0135