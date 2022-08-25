جدة 27 محرم 1444هـ الموافق 25 أغسطس 2022م واسصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:" بيان من الديوان الملكي "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الجمعة الموافق 28 / 1 / 1444هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.// انتهى //16:55ت م0137