أبها 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واساختُتِمت اليوم فعاليات وبرامج المعسكر العلمي الصيفي (بنات)، الذي استضافته إدارة التعليم في منطقة عسير، بمشاركة 119 طالبة من خمس إدارات تعليمية.وأوضحت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم المنطقة الدكتورة أمل الأحمري أن المعسكر اشتمل على تسعة برامج تدريبية، تمثلت في: وقود المستقبل، ورحلة الفضاء، والبيئات الافتراضية، وبرنامج "فيرست ليجو روبوت"، وعلوم البرمجة، والمسابقات العلمية، والمباني الخضراء، والأرض النشطة، وصديق البيئة، بالإضافة إلى عدد من البرامج الإثرائية والترفيهية والسياحية.يُذكر أن المعسكر يهدف إلى تنمية مهارات وقدرات الطلاب والطالبات من خلال استثمار أوقات الإجازة الصيفية في المراكز العلمية، بما يعزز نواتج التعلم ورفع التنافسية العالمية في المسابقات الدولية، وتدريبهم وفق عدة مسارات علمية متخصصة.// انتهى //17:03ت م0140