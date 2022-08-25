جيزان 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسقبضت شرطة منطقة جازان على مخالفَين لنظامي الإقامة والعمل، مقيم ومقيمة متغيبة عن العمل من الجنسية الإندونيسية، امتهنا تمكين عاملات المنازل من الهرب والعمل لحسابهن الخاص، حيث ضَبطت برفقتهما -في مركبة يقودها المقيم- وافدتين من الجنسية ذاتها تحملان تأشيرة زيارة، إحداهما متغيبة عن العمل، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.// انتهى //17:07ت م0141