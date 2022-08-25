جدة 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسأقيمت في جدة أول دورة تدريبية للاعبين صغار السن بالمملكة بتنظيم من الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي وإشراف الأولمبياد الخاص السعودي.وشملت الدورة محاضرات نظرية وعملية, حيث ألقت مديرة المنح والمبادرات ومنسقة برنامج اللاعبين صغار السن بالرئاسة الإقليمية رغدة مصطفى محاضرة عن برنامج اللاعبين صغار السن وكيفية تنفيذه، سواء في المدرسة أو مراكز التدريب أو المنزل، وأقيم بعدها عرض اللاعبين بخمس محطات رياضية والمهارات الأساسية ومحطة أخيرة تضم لعبة جماعية.وتأتى الدورة ضمن خطة الأولمبياد الخاص السعودي بعد التشكيلة الجديدة التي اعتمدها مجلس الإدارة برئاسة الدكتور مها الجفالي.وبرنامج اللاعبين صغار السن في الأولمبياد الخاص، وهو برنامج ألعاب رياضية للصغار من عمر 2 إلى 7 سنوات, يتضمن ألعاباً، وتمارين بدنية ترفيهية أخرى، حيث يتعلم اللاعبون صغار السن المهارات الرياضية الأساسية، كركل الكرة ورميها واللعب مع الآخرين, ويكسبون من خلالها مهاراتهم الرياضية، ومهارات حركية، كالتوازن، والليونة، والقوة والتنسيق.// انتهى //17:51ت م0150