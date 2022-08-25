أثينا 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع رئيسة اليونان كاترينا ساكيلا روبولو، في أثينا اليوم، سبل تعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.وتناول الجانبان مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:52ت م0151