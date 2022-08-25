القاهرة 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 6.6%، خلال العام المالي 2021-2021، وهو من أعلى الأرقام التي سجلها على مدار السنوات الماضية، رغم الأزمة العالمية.وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة: إن معدل البطالة استقر عند 7.2%، وهو رقم مشجع، ولكن التحدي الحقيقي يتمثل في ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى 14.6%.// انتهى //17:52ت م0152