اقتصادي / ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر لـ6.6% خلال العام المالي الماضي
الخميس 1444/1/27 هـ الموافق 2022/08/25 م واس
القاهرة 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واس
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 6.6%، خلال العام المالي 2021-2021، وهو من أعلى الأرقام التي سجلها على مدار السنوات الماضية، رغم الأزمة العالمية.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة: إن معدل البطالة استقر عند 7.2%، وهو رقم مشجع، ولكن التحدي الحقيقي يتمثل في ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى 14.6%.
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