جنيف 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسدعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم دول العالم لتعزيز جهودها لتلقيح جميع العاملين الصحيين والمسنين ضد كوفيد-١٩، و٧٠٪؜ من مجموع السكان، وهي الطريقة المثلى للتخلص من الوباء، مشيراً إلى أن ثلث سكان العالم لم يتلقوا اللقاحات حتى الآن، حيث تسبب الفيروس في وفاة مليون شخص منذ مطلع العام الجاري.وأضاف في مؤتمر صحفي أن منطقة الأمريكتين شهدت ارتفاعاً حاداً في أعداد الإصابات بجدري القرود خلال الأسبوع المنصرم، حيث بلغ عدد الإصابات بالفيروس ٦٠٪؜ من مجموع الإصابات العالمية، موضحاً أن المنظمة أبرمت اتفاقاً مع منتجي لقاح جدري القرود لتزويد الأمريكتين ومنطقة الكاريبي بها.وبين أن في أوروبا انخفضت الإصابات بفضل تطبيق التدابير الصحية وتغيير السلوك وتلقيح الفئات الأكثر عرضةً للخطر.// انتهى //17:53ت م0153