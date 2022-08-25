القاهرة 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واستسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة خطية من رئيس جنوب السودان سلفا كير، متضمنةً استعراض تطورات الأوضاع السياسية والموقف الحالي بشأن مسيرة عملية السلام في جمهورية جنوب السودان.جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية الفريق أول توت جلواك، وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين بما فيها ملف سد النهضة.من جانبه أكد الرئيس المصري حرص بلاده على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في جمهورية جنوب السودان كعامل حاسم وكركيزة أساسية تضمن تحقيق النجاح واستدامته، وعزم مصر على نقل خبراتها في رسم إستراتيجية تنموية متكاملة إلى جنوب السودان.// انتهى //17:53ت م0154