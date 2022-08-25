الجزائر 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسأوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري الجزائريين خلال أسبوع 316 شخصًا بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين في عمليات منفصلة بعدد من المدن الجزائريةوأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أن وحداتها أوقفت 194 مهربًا، وصودر منهم 21 مركبة و 223 مولدًا كهربائيًا، و 125 مطرقة ضغط وتجهيزات أخرى.وأضافت أن وحدات من حرس الحدود البحري أحبطت عمليات هجرة غير شرعية لـ 122 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بينهم 20 مهاجرًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وهم يستعدون لاجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.// انتهى //18:04ت م0156