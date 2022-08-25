الرياض 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واستسهم مجموعة من الفتيات السعوديات بمهرجان العودة إلى الرياض في تحفيز خيال الأطفال الزوار، عبر مجموعة من التجارب الواقعية والألعاب الحركية المساعدة على تنمية المهارات الفكرية، وطرق التحدث والتواصل مع الآخرين.ومن خلال الرواق المخصص لـ"يجوب" في منطقة التسوق بالمهرجان، يقضي الأطفال أوقاتهم مع مجموعة من المتخصصات في ابتكار الألعاب الطبيعية التي تمثل حجر الأساس في التنمية المعرفية، بعيدًا عن ترفيه الشاشات، كالتلفاز، والبلايستيشن، وألعاب الكمبيوتر.ويدفع الجناح الذي تديره فتيات سعوديات الأطفال للاستفادة من لعبة "بان بو" لاستكشاف محيطهم، وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجههم في التجربة المعتمدة على بناء البيوت وتصميمها.وتخصص مشرفات "يجوب" للأطفال خيارات متنوعة، تسهم في رفع مهاراتهم الذهنية، وفقًا لأعمارهم، من خلال مراعاة الفوارق الفردية والفكرية بينهم، إضافةً إلى تشجيع الصغار على طرح الأسئلة والبحث عن إجاباتها.ويحتضن مهرجان العودة إلى الرياض مجموعةً من الخيارات الترفيهية والعروض المحلية والعالمية المتناسبة مع جميع أفراد الأسرة، وتتواصل فعالياته حتى 5 سبتمبر المقبل، في حين يفتح أبوابه للزوار طوال أيام الأسبوع، بدءًا من الساعة 6:00 مساءً، حتى 12:00 بعد منتصف الليل، ويضم مناطق خاصة بالمطاعم، والمقاهي، وقسمًا للمتاجر والتسوق والألعاب، إلى جانب مراكز متخصصة في بيع الاحتياجات الدراسية للزوار.// انتهى //18:18ت م0157