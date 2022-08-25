بريدة 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسشهد مهرجان بريدة للتمور اليوم اعتدالاً ملموساً في عمليات البيع والشراء للكميات الواردة للسوق التي تُقدّر بأكثر من 45 صنفاً من التمور.وتصدّر صنف السكري الفاخر التداولات ما بين 50 إلى 500 ريالاً للعبوة بوزن 3 كيلوجرامات، أما السكري المفتل والجالكسي تراوحت أسعاره ما بين 30 إلى 100 ريال ، والرّطب ما بين 18 إلى 29 ريالا .وتراوحت أسعار تمور الصقعي ما بين 100 إلى 900 ريال، والمجدول ما بين 50 إلى 150 ريالا، والهشيشي من 60 إلى 200 ريال، والشقراء من 7 إلى 15 ريالا، والونانة ما بين 10 إلى 20 ريالا، والبرحي ما بين 6 إلى 15 ريالا ، كما تتفاوت أسعار التمور الأخرى حسب الجودة والحجم .يذكر أن المهرجان يأتي بتنظيم من وزارة البيئة والمياة والزراعة بمدينة التمور في بريدة، ويشهد يومياً -منذ ساعات الصباح الأولى- نشاطاً تجارياً لبيع كميات كبيرة من أنواع التمور خلال المزادات.// انتهى //18:19ت م0159