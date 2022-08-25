الرياض 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسحقق لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو للناشئين مشاري بامسعود الميدالية البرونزية وزن 37 ويعد هذا الإنجاز الثاني في صراع بطولة آسيا للمنتخبات للناشئين والشباب للتايكوندو للمنتخبات المقامة في فيتنام خلال الفترة من 22 إلى 27 أغسطس الجاري, بعد تغلبه في دور الـ 16 على لاعب منتخب الصين تايبيه، قبل أن يتجاوز لاعب كازاخستان في دور الثمانية وخسر في نصف النهائي من لاعب منتخب إيران الذي حقق المركز الأول لاحقاً.من جانب آخر حصل مدرب المنتخب السعودي فهد الدويسان على جائزة أفضل مدرب على صعيد الناشئين نظير ما قدمه من جهد فني مع لاعبي المنتخب توّج معه بجائزة الأفضلية.// انتهى //18:22ت م0160