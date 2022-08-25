الرباط 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسشارك قطاع العلوم اﻹنسانية والاجتماعية بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، في مدينة مايدوجوري بنيجيريا أمس، في ورشة عمل حول موضوع بناء قدرات الشباب حول السلام، التي عقدتها منظمة "زينيث" لدعم مبادرة الفتاة والمرأة بنيجيريا.واستفاد من الورشة، التي تأتي تنفيذا للمشاريع الفائزة بجائزة دعم قيادة السلام، في إطار برنامج الإيسيسكو لتدريب النساء والشباب على القيادة من أجل السلام والأمن، 35 شابًا وفتاة ينتمون إلى المجتمع المدني.وجرى خلال الورشة التعريف بالأهمية التي توليها المنظمة لتدريب وتأهيل قدرات الشباب والنساء من أجل تطوير مهاراتهم القيادية على السلام، واستعراض محاور مقاربة الإيسيسكو "360 درجة للسلام"، حول الدور المهم للشباب والنساء في بناء السلام.// انتهى //18:37ت م0161