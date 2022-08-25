الرياض 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسيخوض غداً المنتخب السعودي للكرة الطائرة لدرجة الشباب مواجهة مهمة أمام المنتخب الإيراني المرشح الأقرب لتحقيق لقب البطولة الآسيوية الـ 21 للكرة الطائرة على صالة الاتحاد بمدينة عيسى الرياضية وذلك عند الساعة الـ 2 ظهراً, لتحديد المراكز من 1 إلى 12 ( الدور الثاني ) وتستمر البطولة حتى 29 أغسطس من الشهر الحالي.يدخل المنتخب السعودي هذا اللقاء وهو يعاني من الإصابات نتيجة الإرهاق الذي صاحب اللاعبين في مواجهة البحرين الأخيرة, ويسعى الأخضر السعودي لتعويض خسارته الأخيرة أمام البحرين والظهور بالمستوى المشرف والتأهل لدور الـ 8.وكان مدرب المنتخب السعودي محمد الشيخ أشرف على مران الأمس وتحدث مع اللاعبين وشرح لهم الأخطاء التي وقعوا فيها من أجل الاستعداد لمواجهة الغد أمام المنتخب الإيراني.// انتهى //18:42ت م0163