لندن 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسعقد أصحاب السمو والمعالي والسعادة سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في لندن، اليوم، اجتماعًا مع وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، بمقر سفارة مملكة البحرين.وجرى خلال الاجتماع تأكيد أواصر الصداقة التي تربط بين الجانبين، كما أشاد السفراء بقرار الحكومة البريطانية بإعفاء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من تأشيرات الدخول وتطبيق رخصة السفر الإلكترونية الجديدة المعروفة باسم "ETA" بدايةً من العام المقبل.وشدد السفراء على أهمية وأولوية أمن وسلامة مواطني دول مجلس التعاون في المملكة المتحدة، داعين وزيرة الداخلية البريطانية إلى ضرورة رفع مستوى الاستجابة الأمنية للحوادث المتكررة التي تستهدف المواطنين الخليجيين في المملكة المتحدة.من جانبها أعربت وزيرة الداخلية البريطانية عن اهتمام حكومة المملكة المتحدة برفع مستوى التعاون بين الأجهزة الأمنية بين الجانبين، معربةً عن تطلّع المملكة المتحدة للدفع بعجلة التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي في المجالات كافة.وشددت الوزيرة البريطانية على حرص السلطات الأمنية على أمن وسلامة جميع المقيمين والزائرين، مضيفةً أنَّ الجهات المعنية تعكف على رفع مستوى الأمن والاستجابة لبلاغات الجرائم.// انتهى //18:52ت م0164