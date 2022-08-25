الرياض 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسأطلق المركز الوطني لإدارة النفايات "موان" حملة #نظاميتك_استدامتك بهدف توعية المنشآت بأهمية إصدار التراخيص والتصاريح وخطوات الحصول عليها بحسب المتطلبات والاشتراطات الخاصة بكل منشأة من أجل ضمان جودة الخدمات المقدمة وتنظيم العمل في القطاع.وحث الجهات المعنية للاستفادة من المرحلة التصحيحة التي تهدف إلى تصحيح الأوضاع وفق الجدول الزمني المعلن، وذلك لتجنب العقوبات والغرامات بعد ثمانية عشر شهرا، مؤكدا أهمية الحد من العشوائية والممارسات غير السليمة في القطاع.وأوضح المركز أن منصة التراخيص والتصاريح تتيح للمنشآت حماية الاستثمار من خلال تنظيم القطاع واستبعاد الجهات غير المرخصة والعشوائية، وإضافة اسم وبيانات المنشأة ضمن الجهات المرخصة والمصرحة في الموقع الإلكتروني، كما توفر العديد من الفرص والمشاريع للمستثمرين في قطاع إدارة النفايات.// انتهى //18:53ت م0165