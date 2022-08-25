الرياض 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسينطلق دوري الدرجة الثانية السعودي للموسم الرياضي 2022-2023 يوم 30 سبتمبر المقبل والذي يشهد نسخة استثنائية بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة تم تقسيمها على مجموعتين، وبإجمالي جوائز يصل إلى 5 ملايين و650 ألف ريال.وأصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم, جدول مباريات دوري الدرجة الثانية حيث قسمت الأندية الـ 32 على مجموعتين ضمت الأولى أندية الدرعية، القوس، النهضة، جرش، الترجي، قلوة، السد، الانتصار، البكيرية، عرعر، طويق، الصقر، التقدم، اللواء، الجندل وحطين.في المقابل ضمت المجموعة الثانية أندية الجيل، الصقور الكوكب، ساجر، بيشة، شعيب، النعيرية، الشعيب، النعيرية، النجمة، الزلفي، الشرق، الريان، الأنصار، الروضة، الصفا، وج والوشم.وجاء تقسيم الأندية المشاركة في دوري الدرجة الثانية بناءً على نتيجة القرعة التي أقيمت في الرياض يوم 9 يونيو الماضي والتي قسمت الأندية الـ 32 إلى 16 مستوى.وتتنافس أندية دوري الدرجة الثانية على 5 مقاعد مؤهلة إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، حيث يصعد كل من متصدر ووصيف كل مجموعة بالإضافة إلى الفائز في ملحق ثوالث المجموعات، فيما يهبط إلى دوري الدرجة الثالثة صاحبا المركزين 15 و16 من كل مجموعة.ويأتي دوري الدرجة الثانية في موسمه الجديد وسط تغييرات عدة استهدفت منها لجنة المسابقات تطوير المسابقة ورفع مستوى الفرق المشاركة بها، ففضلًا عن زيادة عدد الأندية إلى 32 بدلًا من 28 فريقًا، تم أيضًا زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 4 محترفين، مع منح الأندية حرية تحديد الأجنبي الرابع إما أجنبي أو مواليد.ويحصل صاحب المركز الأول في كل مجموعة على 800 ألف ريال، فيما يحصد صاحب المركز الثاني 500 ألف ريال، والثالث "300 ألف ريال"، والرابع "150 ألف ريال"، والخامس "140 ألف ريال"، والسادس "130 ألف ريال"، والسابع "120 ألف ريال"، والثامن "110 آلاف ريال"، والتاسع "100 ألف ريال"، والعاشر "85 ألف" والحادي عشر "75 ألف ريال"، والثاني عشر "65 ألف ريال"، والثالث عشر "55 ألف ريال"، والرابع عشر "45 ألف ريال"، والخامس عشر "30 ألف ريال"، والسادس عشر "20 ألف ريال"، فيما يحصل بطل دوري الدرجة الثانية على مكافأة إضافية قدرها 200 ألف ريال.// انتهى //18:53ت م0166