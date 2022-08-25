أبها 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسأقامت هيئة حقوق الإنسان ممثلة في فرعها بمنطقة عسير، المعرض السنوي (حقوقي)، تزامنا مع فعاليات صيف أبها 2022، الذي يهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة.وقدّم المعرض الذي امتدت فعالياته خمسة أيام، الكتيبات والمنشورات التوعوية للزوار، والقصص الحقوقية التي تتناسب مع إدراك الأطفال، إلى جانب ركن خاص للاستشارات الأسرية والاستشارات القانونية التي باشرها متخصصون في هذا المجال.وسعت الهيئة إلى تفعيل العمل التطوعي ضمن أهداف إقامة المعرض، وحرصت على إضفاء بصمة حقوقية لدى زوار المهرجان، من خلال نشر ثقافة ومفهوم حقوق الإنسان وسبل تطبيق مبادئها في شتى المجالات.// انتهى //19:31ت م0169