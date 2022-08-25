حائل 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسأنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل استعداداتها لبدء الفصل التدريبي الأول من العام ١٤٤٤هـ واعتماد الخطط التشغيلية في ضوء التحول لنظام الفصول الثلاثة، واستقبال المتدربين والمتدربات المستمرين والمستجدين البالغ عددهم أكثر من (١٠,٠٠٠) متدرب ومتدربة في جميع المنشآت التدريبية بالمنطقة.وأوضح مدير الإدارة المهندس مشعل التميمي أن الاستعدادات شملت جميع الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية ومعاهد تدريب السجون، وإنهاء أعمال القبول والتسجيل في جميع المنشآت التدريبية للبنين والبنات بالمنطقة، حيث بلغ إجمالي المقبولين في الفصل التدريبي الأول لعام ١٤٤٤ هـ (٢٧٠٠) متدرب ومتدربة في مختلف البرامج التدريبية في مرحلة البكالوريوس والدبلوم.وأشار إلى أن المنشآت التدريبية ستقوم بتنفيذ برامج التهيئة لجميع المتدربين والمتدربات المستجدين في المنشآت التدريبية خلال الفترة من ١- ٥ صفر ١٤٤٤ هـ, مفيدا بأن استعدادات بدء العام التدريبي لعام ١٤٤٤ هـ جاءت للتحقق من جاهزية المنشآت التدريبية، وإتمام مشاريع التجهيزات والصيانة، واستكمال خطط التطوير والتحسين المنفَّذة خلال فترة الإجازة الصيفية للمنشآت كافة، كما شملت كذلك الجانب الأكاديمي.// انتهى //19:53ت م0171