القاهرة 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري الرئيس المعين للدورة (27) لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيُّر المناخ (COP27)، أهمية دفع العمل الجماعي لأجندة المناخ وتحويل الالتزامات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.جاء ذلك في كلمة مسجلة ألقاها شكري خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإقليمي لآسيا والمحيط الهادي لحشد التمويل والاستثمارات لتعزيز عمل المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، الذي عقد اليوم بالعاصمة التايلاندية (بانكوك).وأشار إلى أهمية دعم التعاون ما بين اللجان الإقليمية الخمس بالأمم المتحدة والرئاسة المصرية للمؤتمر خاصة فيما يتعلق بخفض الانبعاثات ودعم آليات التمويل لاسيما ما بين الميزانيات المخصصة من الدول الأطراف والقطاع الخاص على المستويات الوطنية لتنفيذ مشروعات تخدم أجندة تغير المناخ.كما استعرض وزير الخارجية المصري استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر تغير المناخ المزمع عقده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، ورؤيتها إزاء أهم القضايا المطروحة على أجندته// انتهى //19:53ت م0172