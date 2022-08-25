الرياض 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسأصدرتْ وكالةُ الأنباء السعودية "واس" النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط.ووفق "النشرة الاقتصادية"، بلغَ سعرُ صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:الريال السعودي 3.75.الدرهم الإماراتي 3.67.الدينار البحريني 0.37.الريال العماني 0.38.الريال القطري 3.64.الدينار الكويتي 0.30.الجنيه المصري 19.208 .اليورو 1.00.الجنيه الإسترليني 0.84.اليوان الصيني 6.84.تناولتِ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:الذهب 1769.2 دولارًا أمريكياً للأوقية.الفضة 19.075 دولارًا للأوقية.البلاتينيوم 873.4 دولارًا للأوقية.البلاديوم 2141.5 دولارًا للأوقية.في شأن النفط، بلغتِ الأسعارُ لكلٍّ من:برنت 100.61 دولارٍ أمريكي.نايمكس خفيف 93.95 دولارًا.نفط الغاز 1146 دولارًا.الغاز الطبيعي 9.358 دولارات.غاز البروبان 5662 دولارًا.// انتهى //20:18ت م0173