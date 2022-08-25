اقتصادي / أسعار العملات والمعادن والنفط وفق نشرة "واس" الاقتصادية
الخميس 1444/1/27 هـ الموافق 2022/08/25 م واس
الرياض 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واس
أصدرتْ وكالةُ الأنباء السعودية "واس" النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط.
ووفق "النشرة الاقتصادية"، بلغَ سعرُ صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:
الريال السعودي 3.75.
الدرهم الإماراتي 3.67.
الدينار البحريني 0.37.
الريال العماني 0.38.
الريال القطري 3.64.
الدينار الكويتي 0.30.
الجنيه المصري 19.208 .
اليورو 1.00.
الجنيه الإسترليني 0.84.
اليوان الصيني 6.84.
تناولتِ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:
الذهب 1769.2 دولارًا أمريكياً للأوقية.
الفضة 19.075 دولارًا للأوقية.
البلاتينيوم 873.4 دولارًا للأوقية.
البلاديوم 2141.5 دولارًا للأوقية.
في شأن النفط، بلغتِ الأسعارُ لكلٍّ من:
برنت 100.61 دولارٍ أمريكي.
نايمكس خفيف 93.95 دولارًا.
نفط الغاز 1146 دولارًا.
الغاز الطبيعي 9.358 دولارات.
غاز البروبان 5662 دولارًا.
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20:18ت م
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