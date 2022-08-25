اجتماعي / سموُّ أمير الحدود الشمالية يعزِّي في وفاة البكر
الخميس 1444/1/27 هـ الموافق 2022/08/25 م واس
عرعر 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واس
قدَّم صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية هاتفيًّا اليوم، تعازيه ومواساته لذوي الشيخ فرحان بن مناحي البكر رحمه الله.
ودعا سموُّه - خلال الاتصال بابن المتوفى الدكتور عارف البكر شيخ قبيلة السويلمات- اللهَ تعالى أن يتغمَّدَ الفقيدَ بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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20:20ت م
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