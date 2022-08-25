عرعر 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسقدَّم صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية هاتفيًّا اليوم، تعازيه ومواساته لذوي الشيخ فرحان بن مناحي البكر رحمه الله.ودعا سموُّه - خلال الاتصال بابن المتوفى الدكتور عارف البكر شيخ قبيلة السويلمات- اللهَ تعالى أن يتغمَّدَ الفقيدَ بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.// انتهى //20:20ت م0174