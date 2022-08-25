الرباط 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع طفيف في التعاملات، حيث سجَّل مؤشرها الرئيسي مازي تقدماً بنسبة 0.12 %، مسجلا 12.201,61 نقطة.وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.26 % ليستقر عند 989,3 نقطةً، فيما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.2 % ليستقر عند 914,93 نقطةً.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 26,52 مليون درهمٍ مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 632,64 مليار درهمٍ مغربي.// انتهى //20:35ت م0176