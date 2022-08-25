مكة المكرمة 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسدشَّن مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور احمد الزائدي، - اليوم - بمشاركة عددٍ من المسؤولين من شركة تطوير المباني (TBC) أكبر مجمع تعليمي تم إعادة تأهليه في حي الشِّشِّة بمكة المكرمة على مساحة تجاوزت خمسة آلاف متر مربع.وأوضح الدكتور الزائدي أن تعليم مكة المكرمة مقبل على حزمة متكاملة من المشروعات التنموية في قطاع التعليم، حيث تسعى الإدارة إلى تحسين البيئة التعليمية للطلاب والطالبات في عدة مبانٍ جديدة وأخرى تم إعادة تأهليها بشكل حديث.وبيَّن أن مجمع الشِّشِّة التعليمي يتكون من خمسة مبانٍ بمختلف المراحل الدراسية، ويضمُّ نحو ٤٥ فصلاً، وتم إعادة تأهليه خلال تسعة أشهر من العمل، وسيكون جاهزاً لاستقبال الطلاب والطالبات مطلع الأسبوع المقبل.// انتهى //20:39ت م0177