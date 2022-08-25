الرياض 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واستشاركُ القوات الخاصة للأمن البيئي ضمن جناح وزارة الداخلية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، الذي ينظِّمه نادي الصقور السعودي في مقر النادي بملهم -شمال مدينة الرياض- خلال المدة من 25 أغسطس حتى 3 سبتمبر لعام 2022م.وتهدف مشاركة القوات الخاصة للأمن البيئي إلى تعريف الزوار بمهامها ونطاق مسؤولياتها الميدانية، ومناطق انتشارها في المملكة، وأحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية البيئية المستخدمة في مراقبة وحماية البيئة، مثل الطائرات دون طيار،والكاميرات الحرارية المزودة ببرامج الذكاء الاصطناعي، والمراقبة الجوية والأرضية.ويتضمَّن الجناح تقديم عروض توعوية وتثقيفية، وتوعية الزوار بأهمية دور القوات في حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، ودور السلامة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، والتوعية بالمخالفات البيئية والعقوبات المترتبة عليها.// انتهى //20:39ت م0178