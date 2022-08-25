جدة 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واساستقبلَ مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش، - اليوم - في مقر الفرع بجدة، معالي وزيرة العمل والإصلاح الإداري بجمهورية السودان سعاد الطيب حسن، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //20:41ت م0179