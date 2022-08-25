عام / مدير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة يستقبلُ وزيرةَ العمل والإصلاح الإداري في جمهورية السودان
الخميس 1444/1/27 هـ الموافق 2022/08/25 م واس
جدة 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واس
استقبلَ مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش، - اليوم - في مقر الفرع بجدة، معالي وزيرة العمل والإصلاح الإداري بجمهورية السودان سعاد الطيب حسن، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.
وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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20:41ت م
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