الرياض 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسيواجهُ المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين - يوم غد- نظيره الياباني، عند تمام الساعة الثالثة مساءً، ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة الآسيوية التاسعة لمنتخبات الناشئين المؤهلة لبطولة العالم «كرواتيا 2023م»،المقامة منافساتها في البحرين.ويدخل المنتخب السعودي المواجهة وهو يتشارك صدارة المجموعة الثانية مع منتخب اليابان، بعد تحقيقهم العلامة الكاملة برصيد 8 نقاط، إثر فوزهم على الكويت وقطر والإمارات والعراق، ويسعى المنتخب السعـودي لمواصلة انتصاراته وصدارة المجموعة، بعد ضمان الوصول لنصف نهائي البطولة الآسيوية والتأهل إلى بطولة العالم للمرة الثانية تاريخياً.وفرض الجهاز الفني للمنتخب السعودي حصتين تدريبيتين اليوم للاعبي الأخضر، تضمَّنت تطبيق عدد من الخطط التكتيكية، بالإضافة لحصة الفيديو.// انتهى //20:42ت م0180