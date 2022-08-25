الرياض 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسانطلقت -مساء اليوم- الحلقة الأولى من برنامج قرناس التلفزيوني، الذي يقدِّم تغطية يومية لأحداث معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، والمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، طيلة مدة انعقادهما من 25 أغسطس حتى 3 سبتمبر المقبل.ويبثُّ البرنامج من قلب مقر نادي الصقور السعودي بملهم (شمال مدينة الرياض)، وعلى مدى ساعة كاملة، يغطي أحداث المعرض الذي يقام في نسخته الرابعة، وكذلك المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور الذي يشارك فيه أكثرُ من 40 مزرعةً رائدةً لأكثر من 17 دولةً.ويقدِّمُ برنامجَ (قرناس) الإعلامي عبدالرحمن العابسي، وذلك من الساعة السادسة والنصف حتى السابعة والنصف مساء، ويُبثُّ على خمس قنوات هي: الرياضية السعودية، الصحراء، المرقاب، البوادي، 24 الرياضية.وتتخلَّل البرنامج مشاركات ومداخلات من صقارين وهواة الرماية والصيد وملاك مزارع إنتاج صقور وزوار ومشاركين في أجنحة المعرض، يتحدثون فيها عن قصصهم مع الصقور وعالم الرحلات والصيد والأسلحة، ينقلها مراسلو البرنامج من أرض المعرض والمزاد، حيث يهدف هذان الحدثان إلى الحفاظ على الإرث الثقافي العريق ونقله للأجيال القادمة.// انتهى //21:16ت م0182