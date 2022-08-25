الرياض 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واستأهل لاعب المنتخب السعودي للسنوكر أيمن العمري إلى الدور الـ32 في بطولة العالم للسنوكر للناشئين تحت 21 عامًا التي تقام في العاصمة الرومانية بوخارست خلال المدة من 14 إلى 27 أغسطس 2022 الجاري.وجاء تأهل أيمن العمري إلى الدور 32 بعد أن تصدَّر المجموعة E بالعلامة الكاملة،حيث قدم مستويات مميزة وحقَّق الفوز في جميع مبارياته بنتيجة 3-0 إذْ تغلَّب في المواجهة الأولى على منافسه الروماني أندريه ولنساك،وفي المواجهة الثانية تغلَّب على لاعب هونغ كونغ كي بنغ وفي آخر المواجهات تغلَّب على منافسه الويلزي برد فريكسن.وتقام مواجهات الأدوار النهائية غداً حيث تجري قرعة الأدوار النهائية صباحاً وتقام بعدها مواجهات الأدوار الـ32 وبعدها تقام مواجهات الدور 16 وتقام كذلك مواجهات دور الـ 8 بينما تقام مواجهات دور الأربعة والنهائي يوم السبت.يُذكر أن منافسات تحت 21 عامًا في بطولة العالم شارك فيها 65 لاعباً من دول العالم تم تقسيمهم في 16 مجموعةً ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ 32.// انتهى //21:18ت م0183