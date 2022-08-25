الرياض 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واستنطلقُ يوم غدٍ منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة كأس العرب للناشئين 2022 لكرة القدم، التي تقام في الجزائر خلال المدة من 23 أغسطس الحالي حتى 8 سبتمبر المقبل.في المجموعة الثانية، يلتقي منتخبا ليبيا وعمان على ملعب السيق في ولاية معسكر، بينما يحتضن ملعب مستغانم في ولاية مستغانم مباراة منتخبي اليمن وتونس، وذلك في تمام الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي.وكانت الجولة الأولى من المجموعة الثانية شهدت تعادلاً سلبياً بين منتخبي تونس وليبيا، بينما حقق منتخب اليمن فوزاً بثلاثية دون رد أمام منتخب عمان.ويتربع منتخب اليمن على صدارة ترتيب المجموعة الثانية بـ3 نقاط، يليه منتخبا تونس وليبيا بواقع نقطة لكل منهما، ثم منتخب عمان بدون رصيد.وفي المجموعة الأولى يلتقي منتخب فلسطين مع نظيره الإماراتي على ملعب السيق، بينما يلعب المنتخب السوداني مع منتخب الجزائر على ملعب مستغانم، وتقام المباراتان في تمام الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي.وكانت الجولة الأولى شهدت فوز منتخب الجزائر أمام منتخب فلسطين بخماسية دون رد، بينما حقق منتخب السودان فوزاً أمام منتخب الإمارات بنتيجة 2-0.ويحتلُّ منتخب الجزائر صدارة ترتيب المجموعة الأولى بـ3 نقاط، ثم منتخب السودان بنفس الرصيد، يليهما منتخبا الإمارات وفلسطين بدون نقاط حتى الآن.// انتهى //21:42ت م0184