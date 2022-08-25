عرعر 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسقدَّم صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بالنيابة، تعازيه ومواساته في وفاة الشيخ فرحان البكر رحمه الله.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموُّه بابن المتوفى الشيخ الدكتور عارف البكر شيخ قبيلة السويلمات، أعرب فيه عن بالغ عزائه ومواساته، سائلاً المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.// انتهى //21:56ت م0187