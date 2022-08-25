الطائف 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسحقَّقَت المطية " أصل" للمالك مانع الشامسي، لقب الأسرع توقيت بـ 3:04,529 دقائق في ختام الأشواط المسائية لفئة الحقايق والمخصص لها 12 شوطاً بمهرجان وليِّ العهد للهجن 2022.وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في بقية الأشواط المخصصة للفترة المسائية للحقايق على مسافة 2 كم، على النحو التالي: "خيره" لـ ناجي بن مسفر العجمي، "الأسد" لـ عبدالله بن دخيل الله الجهني، "تهني" لـ فهد بن جابر المري، "ثهلان" لـ عبدالله بن دخيل الله الجهني، "جود" لـ محمد بن وليد السيد، "قود" لـ عبدالله بن علي المري،"سياف" لـ حابس بن سعيد الشمري، "همايل" لـ صالح بن عوض آل رزق، "مخلف" لـ راشد بن جابر الهاجري، "هندسة" لـ عمر بن مبارك الجافلة ، و"العنيد" للمالك مانع الشامسي.// انتهى //21:56ت م0188