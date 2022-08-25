رياضي / ضمك يتغلب على الفيحاء في افتتاح دوري روشن السعودي
الخميس 1444/1/27 هـ الموافق 2022/08/25 م واس
الرياض 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واس
افتتح فريق ضمك الموسم الجديد لبطولة دوري روشن السعودي بالفوز بهدف مقابل لاشيء 1-0 على مستضيفه الفيحاء اليوم في الجولة الأولى للمسابقة.
وسجل لضمك هدف المباراة الوحيد اللاعب دوماغوي أنتوليتش عند الدقيقة 51، مسجلاً أول أهداف المسابقة في موسم 2022 - 2023.
وبهذه النتيجة، حصد فريق ضمك أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة هذا الموسم.
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21:59ت م
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