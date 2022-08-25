الرياض 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسافتتح فريق ضمك الموسم الجديد لبطولة دوري روشن السعودي بالفوز بهدف مقابل لاشيء 1-0 على مستضيفه الفيحاء اليوم في الجولة الأولى للمسابقة.وسجل لضمك هدف المباراة الوحيد اللاعب دوماغوي أنتوليتش عند الدقيقة 51، مسجلاً أول أهداف المسابقة في موسم 2022 - 2023.وبهذه النتيجة، حصد فريق ضمك أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة هذا الموسم.// انتهى //21:59ت م0189