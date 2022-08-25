القاهرة 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري الرئيس المعيَّن للدورة (27) لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيُّر المناخ (COP27) اليوم بوزير المناخ والطاقة الدنماركي دان يورجنسن.وجرى خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة القضايا المتعلقة بعمل المناخ الدولي، واستعراض آخر التطورات الخاصة بالتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر (COP27) بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل، ورؤية مصر للموضوعات المطروحة على أجندة عمل المؤتمر.//انتهى//22:00ت م0190