الرياض 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واساستضافت شركة "سالك" - اليوم - في مدينة الرياض، لقاءَ القطاع الخاص السعودي الماليزي، الذي يهدف لبحث مجالات التعاون والفرص الاستثمارية في مجال الأمن الغذائي، وذلك بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الزراعة والصناعات الغذائية الماليزي الدكتور رونالد كياندي.وأكد المهندس الفضلي - خلال اللقاء- على أهمية التعاون وبحث الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص بين البلدين وفقاً للميز النسبية لكل منهما مع ضرورة التنسيق المشترك لمتابعة تلك المبادرات.ومن جهته،أوضح وزير الزراعة والصناعات الغذائية الماليزي، أن إستراتيجية الأمن الغذائي في ماليزيا تستهدف إنتاج مجموعة من السلع الأساسية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي مثل الأرز واللحوم والذرة كما تستهدف الاستفادة من الميز النسبية لإنتاج زيت النخيل وتصديره إلى مختلف الدول.وفي ذات الإطار أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة "سالك" المهندس سليمان بن عبدالرحمن الرميح، أن "سالك" تعمل مع القطاع الخاص في المملكة لإنشاء مركز لتخزين الزيت الخام الذي سوف يستورد من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن اللقاء يعدُّ فرصةً للجانب الماليزي، للاستفادة من المركز كنقطة توزيع للزيوت الماليزية في المنطقة.إلى ذلك بحث الجانبان خلال اللقاء العديد من الموضوعات ذات العلاقة بالأمن الغذائي كإنتاج ونقل زيوت النخيل والأسماك والحبوب.// انتهى //22:06ت م0191