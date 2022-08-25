طرابلس 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022م واساندلع حريق في حقل نفطي شرق ليبيا مما أسفر عن مصرع عامل وإصابة آخر.وأوضحت المؤسسة في بيان وفق وكالة الأنباء الليبية أن الحريق وقع على وحدة النتروجين لإحدى الشركات بحقل الانتصار النفطي، مؤكدة انه تم إخماد الحريق فورًا وتأمينه.ووجه رئيس المؤسسة الليبية للنفط فرحات بن قدارة، بتشكيل لجنة للتحقيق المستقل في أسباب الحادث، واتخاذ إجراءات الأمن والسلامة كافة.// انتهى //22:24ت م0193