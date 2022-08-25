الرياض 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واستشارك هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي الذي يقام في مقر نادي الصقور السعودي في ملهم شمال مدينة الرياض.وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية الدكتور طلال بن عبدالله الحريقي أن مشاركة الهيئة هذا العام تأتي بتوجيهات ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء.وبين الحريقي أن جناح الهيئة يستعرض أهم التقنيات الحديثة المستخدمة في مجال تنمية الغطاء النباتي والحياة الفطرية، وكذلك مشتل يتضمن مجموعة من أشجار وشجيرات برية التي تنتشر في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية و محمية الملك خالد الملكية بهدف تثقيف الزوار بأهمية الغطاء النباتي وتنميته والمحافظة عليه وتأثيرها على جودة الحياة ، مشيداً بفكرة المعرض والجهود الكبيرة للقائمين عليه في إخراجه وإنجاحه.وأوضح أن الهيئة عملت خلال العام 2021-2022، على استعادة عدد من الكائنات المهددة بالانقراض مثل المها العربي، وغزال الريم ، بهدف المحافظة على استدامتها، حيث تستخدم الهيئة أحدث التقنيات الحديثة، مثل أجهزة التعقب وكاميرات الرصد التي تمكنها من معرفة الأماكن التي تفضلها للمعيشة وتقييم ودراسة سلوك الحيوانات، ومعرفة المواليد الجديدة من الحيوانات المعاد توطينها ومعرفة التنوع الأحيائي داخل المحميتين، وتمكنت الكاميرات من رصد العديد من الحيوانات التي تواجه خطر الانقراض.يذكر أن هذه المشاركة تأتي للتعريف بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية و محمية الملك خالد الملكية وإلقاء الضوء على إستراتيجية هيئة تطوير المحمية ودورها الأساسي في تحقيق الاستدامة البيئية وتنمية الغطاء النباتي والحياة الفطرية وإثرائها وإشراك المجتمعات المحلية وتنشيط السياحة البيئية، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله-.// انتهى //22:26ت م0194