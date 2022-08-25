الطائف 27 محرم 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م واسحقق الجواد نجام ابن الفحل نورثرن آفليت لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وقيادة الخيال أليكسس مورينيو، وإشراف المدرب متعب الملوح، جائزة الشوط الخامس بمسافة 1600م، فيما حصل نجام على جوائز عدة، أبرزها بطل كأس ولي العهد في نسخته الماضية وبطل كأس عكاظ في نسخته الأولى.وجاء ذلك خلال الحفل السباقي الـ 28 في سباقات موسم الطائف 2022 على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية اليوم، وسط حضور جماهيري كبير، حيث تضمن الحفل ثمانية أشواط متنوعة الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.كما جاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط الأخرى على النحو التالي: الجواد راحم لمحمد الودعاني، والجواد هامر لعبدالله السريع، والجواد الخير في وجهك لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والفرس مبطنة لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والجواد يامجيب لإسطبل الثمالي، والجواد سلوم الخالدية لإسطبلات الخالدية، والفرس مجاكرة للشريف هزاع بن شاكر.// انتهى //22:27ت م0195